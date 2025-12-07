Franchi, premi alle ditte per accelerare i tempi sulla nuova Fiesole

vedi letture

"Premi alle ditte per recuperare i ritardi e tentare lo sprint sulla Fiesole". È questo quanto riporta questa mattina La Repubblica sul tema relativo alla ristrutturazione dello Stadio Artemio Franchi. Il nuovo cronoprogramma, dopo l’annus horribilis del super slittamento, è pronto. La sindaca Sara Funaro lo presenterà martedì durante un sopralluogo già fissato all’impianto e ai lavori. I dettagli sono ancora top secret ma la voglia di correre buca la cortina della riservatezza. Lo stesso nuovo commissario stadi nominato dal governo Massimo Sessa che ha visionato lo stato della cantierizzazione ha fatto sapere di ritenere molto complicata un’accelerazione tale da recuperare in maniera consistente i circa 8 mesi di ritardi accumulati. Eppure il tentativo di Palazzo Vecchio, in costante contatto con Arup, la ditta dell’appalto, ora c’è. Difficilissimo, ma c’è.

Per renderlo possibile è stato impostato un sistema di premialità economiche per le ditte proprio in queste settimane. Prevede bonus in caso di anticipi temporali. Per spingere a far prima. Con il sogno nel cassetto di un taglio del nastro della nuova curva Fiesole in zona Cesarini nell’anno del centenario. O al massimo agli inizi del 2027, ben prima della fine della stagione di campionato 2026-2027, Lo scenario è stato condiviso anche con la Fiorentina nei giorni scorsi, in un incontro tra Funaro e il dg Alessandro Ferrari che si è tenuto a Palazzo Vecchio. Niente di definito, ma confronto aperto.