FRANCHI, Il rebus sui lavori e sul ruolo di Commisso

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Nell’intervista rilasciata ieri da Rocco Commisso (CLICCA QUI) c’è spazio anche per alcune riflessioni sul Franchi. Il tycoon Italia-americano, sottolinea La Nazione, ha mandato un messaggio forte e chiaro a Palazzo Vecchio: rimediamo il ‘rimediabile’ e, soprattutto, qualora ci dovesse mettere i soldi le regole le detto lui.

Ma il percorso, sottolinea quest’oggi il quotidiano, non è semplice. Ad oggi i lavori del Franchi stanno procedendo - seppur con qualche intoppo - con un serbatoio di circa 200 milioni raccolti tra fondi statali, Pnrr e progetti di rigenerazione urbana. Con queste risorse il completamento del restyling, fissato per il 2029 ma che per il centenario dell’agosto del 2026 dovrebbe garantire 35mila posti, non sembra proprio fattibile. Come scritto da La Nazione dovrebbero mancare circa 100 milioni all’appello, una cifra a cui difficilmente Commisso sarà disposto ad arrivare. Più probabile la metà.

Una ‘partita’ quella tra Commisso e Comune che si giocherebbe nell’ambito del secondo lotto di lavori, quelli che riguarderebbero la copertura di tutti i settori ad esclusione della Fiesole e dell’allestimento dell’area commerciale. Questi lavori, nell’ottica di un’operazione pubblico-privato e con un project financing, potrebbero finire a carico di Rocco Commisso, che in cambio potrebbe aver in concessione l’impianto per 49 anni.