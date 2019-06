FOTO, Viola tra Nazionali e vacanze. E Pepito...

In attesa di fare chiarezza sul loro futuro dopo l'avvento della nuova proprietà, molti giocatori della Fiorentina sono in vacanza mentre altri sono impegnati ancora con le Nazionali. Tour de force per Federico Chiesa che stasera sarà impegnato nella gara contro la Grecia poi, dopo la seconda gara con gli azzurri della prima squadra, si unirà all'Under 21 per l'Europeo di categoria. In Nazionale anche Cristiano Biraghi, che però si è infortunato, e capitan German Pezzella. In vacanza invece alle Bahamas Giovanni Simeone con la fidanzata Giulia. Mare anche per Vincent Laurini in luna di miele dopo il matrimonio del 3 giugno alle Seischelles con la moglie Linda e il piccolo Diego che la coppia ha voluto portare con sé. Seconda luna di miele ma per l'anniversario di matrimonio per Kevin Mirallas e Christelle che hanno scelto Dubai. Pochi giorni prima delle vacanze con tutta la famiglia appena finiranno le scuole dei bambini (a Firenze). Tutti hanno postato le foto su Instagram. Intanto oggi a New York si sposa anche l'ex viola Pepito Rossi con la sua Jenna.