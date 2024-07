FOTO, Kouame è già in modalità preparazione

FirenzeViola.it

Lunedì ci sarà anche Christian Kouame tra i giocatori viola convocati da Palladino per iniziare la preparazione estiva alla prossima stagione. E il campione africano (con la sua Costa d'Avorio) sembra non vedere l'ora. In questo periodo di vacanze inoltre ha già iniziato a lavorare con un preparatore, come fanno molti giocatori (anche il neo viola Moise Kean). Ecco infatti il post in cui Kouame scrive "preparation mode".

Il giocatore, in scadenza, è stato trattenuto per un altro anno dalla Fiorentina grazie all'opzione inserita nel contratto ed esercitata, a differenza di quanto accaduto per Duncan. La società ora, su indicazione del tecnico, avrà due strade: rinnovare il contratto (l'opzione ha fatto fare uno scatto non indifferente all'ingaggio) o cedere il giocatore al quale non mancano gli estimatori. Italiano lo definiva un soldatino da portare sempre in guerra, ma difficilmente convincerà il Bologna a prenderlo.