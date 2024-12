FOTO FV, L'interno del Dom A. Henriques di Guimaraes

Fonte: dall'inviato a Guimaraes, Tommaso Loreto

Si avvicina l'impegno della Fiorentina in Conference League in programma domani sera all'Estadio Dom Afonso Henriques di Guimaraes per la sfida contro il Vitoria. La squadra di Palladino arriverà in Portogallo nel pomeriggio e questa sera il tecnico parlerà in conferenza stampa al fianco di un giocatore. Queste le foto di Firenzeviola.it dell'arena da circa 30mila posti che domani sarà caldissima per spingere la squadra di Rui Borges alla vittoria: