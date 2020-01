FOTO, E intanto Criscito si sfoga sui suoi social

Domenico Criscito è un nome molto caldo in ottica Fiorentina per gli ultimi due giorni di mercato: secondo quanto raccolto in queste ultime ore, la squadra viola sarebbe pronta a portare a Firenze il difensore del Genoa. L'accordo tra le due società ci sarebbe già ma serve ancora l'ok del calciatore, da sempre molto legato ai colori rossoblù. In attesa della fumata bianca per la trattativa, "Mimmo" ha postato due stories su Instagram, la prima con l'emoticon del vomito e la seconda con la frase "Che mondo di m...". Riferimento alla situazione di mercato che lo riguarda? Che ci sia il Genoa (inteso come dirigenza) nel mirino, magari propenso a "scaricarlo" verso i viola dopo una lunga militanza col Grifone? Tutte ipotesi. Intanto ecco le foto pubblicate dal difensore classe '87: