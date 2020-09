FOSSI, Non mi interessa il campanile, solo lo stadio

Emiliano Fossi, sindaco di Campi Bisenzio, ha così parlato del tema nuovo stadio della Fiorentina, alla luce dell'emendamento sul tema approvato nella notte tra ieri l'altro e ieri: "Mi pare che sia stato dato un segnale dell'impegno da parte delle forze politiche a proposito del tema degli stadi, che avrà delle ripercussioni sul Franchi. Va capito bene come la cosa ricade sul mondo Fiorentina, ma se risponde alle esigenze del club siamo tutti contenti: da tifosi vogliamo un futuro radioso per la società, patrimonio della grande città di Firenze. Non ci interessano i campanili. Se non dovesse andare bene, noi ci siamo".

Sarà la volta buona?

"Ormai è qualche mese che discutiamo concretamente intorno a due opzioni, l'importante è che la Fiorentina e Firenze abbiano lo stadio che si meritano, visto che il salto di qualità passa da un'innovazione infrastrutturale. La Fiorentina non ha mai nascosto, e neanche noi, che la priorità fosse nell'ipotesi del Franchi, anche giustamente. Ci avviciniamo alle fasi della decisione: la scelta alla società e al presidente, che passerà al vaglio le soluzioni che arrivano dai passaggi parlamentari e valuterà se proseguire sul Franchi o trovare un'alternativa, che ad oggi è Campi su tutte".

Ma le novità sull'aeroporto potrebbero incidere?

"Sull'aeroporto tra i vari errori c'è stato il mancato coinvolgimento dei comuni e delle città interessate. Quello è tra i crocevia necessario. Poi, come ho sempre detto, non c'è incompatibilità tra le due cose, qualora si scegliesse l'opzione Campi per lo stadio".