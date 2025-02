Live Folorunsho in conferenza: "Che spirito di gruppo. Rosico a non giocare giovedì"

vedi letture

Presente in sala stampa dopo il successo contro il Genoa, ha parlato così il centrocampista della Fiorentina Michael Folorunsho: “Cercavamo tanto una vittoria in casa e dunque l’importante erano i tre punti. Il mister poi lavorerà in settimana su altri fattori: è vero che nei secondi tempi stiamo calando ultimamente ma penso che lavoreremo anche su questo”.

Come ha fatto a diventare così importante per la squadra?

“Il merito è del gruppo: appena sono arrivato mi hanno accolto tutti benissimo e dunque è venuto tutto automatico, è come se giocassi in questo gruppo da tanto tempo”.

Si sente il “nuovo Bove” di questa squadra?

“Nel girone d’andata Edoardo ha fatto un gran campionato, lui è molto duttile e il mister ha cercato di ritrovare un equilibrio importante in questa squadra. Sono felice di saper interpretare bene il ruolo di jolly e mi fa piacere essere abbinato alle caratteristiche di Bove. La sua perdita sotto l’aspetto tecnico ci sta ancora facendo male”.

Quanto l’ha limitata nel secondo tempo il giallo?

“Sì un po’ mi ha limitato... non penso che meritassi il giallo, ho provato a stare un po’ più calmo. Se "rosico" a non giocare giovedì? Sì tanto, ma sono certo di avere dei compagni di squadra importanti che faranno molto bene”.