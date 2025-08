Calciomercato Flamengo spazientito da Beltran. Tra rinnovi e acquisti: le mosse a centrocampo

Torna il consueto appuntamento con il "Chi si compra?" in versione "Flash" con le ultime di mercato della Fiorentina e non solo.

Il Flamengo molla Beltran?

Rischia di saltare definitivamente la trattativa tra Fiorentina e Flamengo per Beltran. L'argentino continua a tergiversare e la freddezza mostrata ha indisposto i brasiliani che adesso sono pronti a virare su altri obiettivi. Uno è Taremi dell'Inter.

Attacco in stallo.

Il mancato addio di Beltran potrebbe bloccare le mosse offensive in entrata della Fiorentina, che pensa a Ioannidis ma che non si muoverà con un altro acquisto se non riuscirà a piazzare il numero 9 viola. Beltran potrebbe aspettare il River, che non ha mosso più passi concreti nella sua direzione ma che potrebbe presentarsi alla Fiorentina negli ultimi giorni di mercato per richiederlo in prestito.

Nzola a un passo dal Pisa.

Nel frattempo si avvicina la conclusione della trattativa in uscita che riguarda Nzola. La fumata bianca potrebbe arrivare in giornata sulla base di un prestito con diritto di riscatto fissato a 6,5 milioni. Nessun obbligo presente nell'accordo.

Il punto su Mandragora.

Clima che continua ad essere teso intorno al rinnovo di Rolando Mandragora. C'è ancora distanza tra domanda ed offerta e per la Fiorentina non è una priorità. Probabile che le parti tornino a parlarne dopo il 15 d'agosto, ma in caso di offerte da almeno 8 milioni il club viola sarà pronto a cedere il centrocampista.

Nicolussi Caviglia in lista.

In quest'ottica la Fiorentina non perdere di vista Nicolussi Caviglia, che vuole lasciare il Venezia e tornare in Serie A e che potrebbe essere un'opzione da ultimi giorni di mercato, come Cataldi, Adli e Bove lo furono nell'agosto del 2024.