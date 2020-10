FIORINI, Era come una finale per noi e si è visto

Il centrocampista della Fiorentina Primavera, Mattia Fiorini, a segno nel 6-0 inflitto al Cagliari, ha parlato ai canali ufficiali del club viola dopo la gara. Queste le sue dichiarazioni: "Siamo entrati bene in partita, ci siamo allenati bene durante la settimana e questi sono i risultati. Se facciamo le cose come sappiamo fare si vede. Sapevamo che era una partita importante, dopo la sconfitta contro la Roma volevamo rifarci, era come una finale per noi e abbiamo dimostrato che oggi volevamo portare a casa i tre punti. Purtroppo con questa pandemia può succedere di saltare qualche partita e capiterà contro l'Empoli settimana prossima. Ci prepareremo per affrontare al meglio la Lazio, come sempre".