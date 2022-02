FIORENTINA-LAZIO, Dirige Orsato. Al Var c'è Chiffi

Sono state rese note le designazioni arbitrali in Serie A per la quinta giornata del girone di ritorno. La sfida dello stadio Franchi tra Fiorentina e Lazio sarà diretta dal fischietto Daniele Orsato della sezione di Schio. Ecco la quaterna completa dei direttori di gara per l'appuntamento di sabato (ore 20:45):

FIORENTINA-LAZIO - Sabato 5/2, ore 20.45

Arbitro: ORSATO

Assistenti: LIBERTI – MASTRODONATO

IV uomo: PATERNA

Var: CHIFFI

AVar: COSTANZO