Fiorentina, l'avvertimento del Corriere dello Sport: "Comuzzo può chiedere la cessione"

Fiorentina, l'avvertimento del Corriere dello Sport: "Comuzzo può chiedere la cessione"
Oggi alle 10:26
di Redazione FV

In un'analisi sulla difesa a tre della Fiorentina, il Corriere dello Sport lancia un campanello d'allarme su una possibile cessione importante nel prossimo mercato di gennaio. Il reparto difensivo rimane uno dei grossi problemi della squadra di Vanoli. La difesa con tre centrali non funziona: Ranieri continua a staccarsi per alimentare l’azione offensiva (lasciando intendere la necessità di giocare con un centrocampista o un trequartista in più).

Una scelta conservativa che finora non ha portato benefici. Tutt’altro. Anche perché, così facendo, l'allenatore non può prescindere da Pablo Marí e al contempo deve escludere Comuzzo, che fa ancora panchina. Occhio che quest'ultimo a gennaio non chieda di partire in caso di offerte convincenti.