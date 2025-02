Fiorentina-Inter, colpo di testa pazzesco di Kean: è 2-0 al Franchi!

vedi letture

L’ha raddoppiata la Fiorentina con Moise Kean! Colpo di testa bellissimo del numero 20 viola che riesce a dare una forza mostruosa sul crosso morbido di Dodo e a infilare la palla alle spalle di un non irresistibile Sommer. Quattordicesimo gol in A di Kean, che segna per la prima volta in carriera all’Inter. 2-0 al Franchi quando siamo al 70’.