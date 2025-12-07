Fiorentina, dati e statistiche terrificanti di una stagione disastrosa

vedi letture

Se il campo già di se per se non sta raccontando niente di buono ai tifosi della Fiorentina, i dati, se possibile, sono ancora più terrificanti. I viola infatti, dopo la sconfitta di ieri a Sassuolo (e complice l'annessa vittoria per 3-1 di ieri sera del Verona contro l'Atalanta) sono tornati all'ultimo posto in solitaria con 6 punti in 14 partite, non ne vincono una gara da 195 giorni, hanno la peggior difesa della Serie A, hanno perso 16 punti da situazione di vantaggio come ieri pomeriggio ed hanno subito il decimo gol su sviluppi da calcio piazzato. La cosa che però fa più paura, sottolinea il Corriere dello Sport, è che la Fiorentina non è una squadra. Non lo era con Pioli e non lo è con Vanoli.

Nessuno sa cosa può succedere per tirarsi un po’ su, per togliersi almeno dall’ultima posizione, perché se va avanti così il club gigliato non solo retrocede, ma lo fa con largo, larghissimo anticipo. La sensazione che dà oggi la Fiorentina è doppia, da una parte l’incapacità di giocare, dall’altra l’impossibilità di vincere. Mancano cinque partite alla fine del girone d’andata, per rientrare nella lotta salvezza servono 12 punti. Bisogna che il mondo si ribalti al Viola Park.