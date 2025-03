Fiorentina da "indietro tutta": il commento di Ernesto Poesio

"Indietro tutta" titola in prima pagina il Corriere Fiorentino. Il riferimento va alla Fiorentina, nuovamente sconfitta in campionato. 2-1 sul campo del Napoli e quinta sconfitta nelle ultime sei per gli uomini di Raffaele Palladino. Tanta negatività sui viola, espressa anche dal commento di Ernesto Poesio sulle colonne del giornale: "Il motivatore per eccellenza, Antonio Conte, era stato chiaro prima del match:"Per un vincente, un pareggio è una mezza sconfitta." Un concetto che suona semplice per lui, ma probabilmente Palladino la vedeva diversamente. Per il giovane tecnico, uscire dal Maradona con un punto sarebbe stato un successo. Lo dimostrano sia l’atteggiamento tattico adottato – con una difesa a sei uomini – sia le parole pronunciate nel post-partita: nessuna critica ai giocatori, nessun mea culpa, solo elogi e sensazioni positive.

Giusto? Sbagliato? Ognuno può farsi la propria idea, ma il giudizio potrebbe essere più indulgente se questa sconfitta fosse solo un episodio isolato. Il problema, però, sta nei numeri e nella classifica: quello di ieri è il nono ko nelle ultime 14 gare di campionato, con appena 14 punti raccolti sui 42 disponibili. Un bottino magro, che non solo ha fatto sfumare il sogno Champions, ma ha anche allontanato il sesto posto occupato dal Bologna, ora distante cinque lunghezze.

Insomma, l’allarme è rosso, soprattutto guardando il calendario. E accontentarsi di aver reso meno netta la sconfitta, di aver giocato solo nella ripresa dopo un primo tempo da sparring partner – con 11 tiri del Napoli contro 2 della Fiorentina, 60% di possesso azzurro e un solo fallo commesso dai viola – difficilmente può bastare".