Fiorentina battuta dal Como. Il Corriere Fiorentino: "Che stecca!"

Il commento a Fiorentina-Como con cui apre in prima pagina il Corriere Fiorentino oggi è semplice ma efficace: "Che stecca!". Una squadra senza gioco e senza idee viene battuta agilmente da un buon Como, il pranzo così diventa indigesto nonostante il buon inizio con Zaniolo pericoloso in almeno un paio di occasioni.

Restano i fischi dello stadio all'uscita dal campo e una sconfitta che allontana i sogni Champions, perché tornare a sentire quella musichetta giocando come ieri è pressoché impossibile. In campo sono scesi gli acquisti del mercato di gennaio, ma tutto diventa un flop: Zaniolo è scomparso dopo i primi minuti, Fagioli ha faticato a entrare nel vivo del gioco.

Poi c'è la situazione Gudmundsson, con l'islandese che entra in campo per 15 minuti prima di essere sostituito per un colpo all'osso sacro, giusto il tempo di perdere un paio di palloni e prendere un'ammonizione. Il suo periodo nero continua e non accenna a interrompersi. La Fiorentina chiude la sfida con l'improbabile coppia d'attacco Beltran-Ndour, segno evidente che qualche lacuna c'è. Palladino si dovrà interrogare anche sui tanti giocatori schierati fuori ruolo.