Fiorentina al lavoro in vista del Milan: le immagini e il punto di Palladino sugli infortuni

La Fiorentina oggi ha ovviamente lavorato in vista della sfida con il Milan di sabato sera. Raffaele Palladino in conferenza stampa ha fatto il punto sugli infortunati, Colpani e Gosens. Entrambi a parte, per il tedesco c'è comunque ottimismo mentre l'esterno ex Monza rivede la luce in fondo al tunnel visto che la prossima settimana rientrerà in gruppo: "Colpani è in fase di ripresa, rientrerà la prossima settimana spero. Gosens ha ancora fastidio al ginocchio ma contiamo di recuperarlo per sabato" le sue parole. Ecco le immagini della seduta nel post social della Fiorentina stessa: