FIO-MON, Ecco dove seguire l'amichevole

Altra amichevole per la Fiorentina di Vincenzo Italiano in vista del nuovo inizio del campionato. Quest'oggi, alle ore 15:00, allo Stadio Artemio Franchi, andrà in scena l'amichevole contro i francesi del Monaco. La partita sarà trasmessa su DAZN e come sempre verrà raccontata su RadioFirenzeViola.it, grazie al contributo dei nostri inviati allo stadio, e con la diretta testuale su FirenzeViola.it.