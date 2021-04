FIO-ATA, Ko amaro: la Dea passa 3-2. Ok i viola nel st

Finisce con un ko per 3-2 che lascia tanto amaro in bocca il match del Franchi tra la Fiorentina e l’Atalanta, avanti di due gol al termine del primo tempo grazie alla doppietta di Zapata (13’ e 40’) ma poi nelle ripresa raggiunta da una bella Viola capace di pareggiare i conti con le reti di Vlahovic, che prima dimezza lo svantaggio su assist di Caceres di testa (57’) e poi pareggia dopo una bellissima azione personale di Kouame (66’). Nemmeno il tempo di festeggiare però perché 60” dopo l’arbitro assegna un rigore per fallo di mano di Martinez Quarta che Ilicic trasforma con una botta centrale. Una gara a due volti quella della squadra di Iachini, del tutto tramortita nel corso della prima frazione ma poi in grado con grande carattere di pareggiare e punita da un episodio. Un peccato davvero, ma per fortuna della Fiorentina la classifica non peggiora: la Viola resta a +8 sulla zona salvezza.