FERRARI, Quarta vuole andare a giocare. Calvert-Lewin? Non faccio nomi

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024

Alessandro Ferrari, direttore generale della Fiorentina, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per analizzare la sfida contro la Juventus e le prossime mosse di mercato della viola nel mercato di gennaio: "Bove? È bellissimo ed è sempre un'emozione, è un ragazzo eccezionale che ci dà carica, lo aspettiamo. Mercato? Deve ancora iniziare, Bove è un giocatore difficile da sostituire per come stava in campo e per quello che significa per noi. È da un po' che stiamo lavorando sul mercato, speriamo di arrivare preparati".

Martinez Quarta è vicino al River Plate?

"Hanno chiesto informazioni, il giocatore ha piacere a giocare di più, come tutti quelli che hanno voglia di avere più continuità vedremo se sarà possibile accontentarli".

Commisso è disposto ad investire 100 milioni sul nuovo Franchi?

"Stiamo parlando col Comune, il presidente ha confermato la sua volontà di dare una mano per quanto riguarda la cifra che manda, ma non siamo arrivati alle cifre né abbiamo tutte le informazioni che ci servono. La cifra è totalmente campata in aria".

Ci può dire qualcosa in più sull'interesse per Calvert-Lewin?

"Nomi non ne faccio, stiamo cercando di capire come non guastare un gruppo che è arrivato a questo punto e che ha conquistato questi punti. Faremo operazioni ragionate e calcolate sia dal punto di vista tecnico che umano".