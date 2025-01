FEMMINILE, Sconfitta contro il Como per 2-0

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

La Fiorentina Femminile perde 2-0 contro il Como allo stadio Ferruccio di Seregno e non riesce ad uscire da una striscia negativa iniziata quasi un mese fa con il ko contro la Juventus al Viola Park e continuata con la sconfitta in Supercoppa Italiana contro la Roma. Le ragazze di De La Fuente, dopo un primo tempo terminato in parità sul risultato di 0-0, crollano nel finale di match quando le lariane, grazie ad una doppietta di Kerr, riescono a portarsi a casa una vittoria fondamentale in chiave Poule Scudetto. Un gol al 78' e una rete al 90' per le lombarde che, per un doppio giallo a Bonfantini, giocano in superiorità numerica dalla rete del vantaggio. In classifica il Como, salito a 22 punti, si avvicina alle gigliate ferme ancora a quota 22.

Per la corsa alla qualificazione alla Champions League le ragazze viola guarderanno con attenzione la sfida di domani sera tra Roma e Inter.