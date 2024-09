FEMMINILE, La Fiorentina vince ancora: battuto il Milan

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Prosegue il momento d'oro della Fiorentina Femminile che dopo essersi guadagnata l'accesso ai preliminari di Champions League porta a casa la seconda vittoria su due in campionato: battuto il Milan a domicilio grazie al 2-1 maturato già nel primo tempo. Decidono la sfida le reti viola di Breedgard prima e di Boquete (su rigore) poi, fondamentali per ribaltare il gol segnato al 3' dalla rossonera Ijeh. Le viola di De La Fuente salgono così a 6 punti in classifica, appaiando la Juventus in cima alla classifica.