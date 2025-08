Fatta per Nzola al Pisa, Sportitalia: "C'è il via libera della Fiorentina"

Fatta per M'Bala Nzola al Pisa. Come riportato da Sportitalia, pochi minuti fa è arrivato il via libera da parte della Fiorentina per il trasferimento dell'attaccante angolano in nerazzurro. Operazione in prestito oneroso con diritto di riscatto.