Calciomercato “Fatta per Nzola al Pisa. Gli esuberi bloccano i rinnovi. Lorenzo Biagioni al Manfredonia”

vedi letture

Torna il consueto appuntamento con il "Chi si compra?" in versione "Flash" con le ultime di mercato della Fiorentina e non solo.

Partiamo da M'Bala Nzola: si è sbloccata la trattativa per il trasferimento dell'angolano al Pisa. C'è stato il via libera della Fiorentina nelle ultime ore. Il calciatore si trasferirà al Pisa in prestito con diritto di riscatto a 6,5 milioni.

Fumata nera invece per Lucas Beltran-Flamengo.

L'argentino non ha dato l'ok al trasferimento e la società rubronegra si è spazientita. In attesa di eventuali nuove offerte, l'argentino rimane quindi un giocatore della Fiorentina, che per lui chiede 15 milioni di euro. Questo stallo su Beltran rischia di bloccare i rinnovi di Kean e Mandragora. Bisognerà aspettare almeno un'altra uscita per poter parlare di rinnovi.

Simon Sohm invece è arrivato in ritiro in Inghilterra.

Domani prima seduta assieme ai nuovi compagni. Ricordiamo le cifre dell'operazione: Sohm arriva dal Parma per 16 milioni di euro, bonus compresi, per lo svizzero un contratto quinquennale.

Chiudiamo con l'uscita di Lorenzo Biagioni (classe 2007) che passa ufficialmente al Manfredonia a titolo definitivo, con la Fiorentina Primavera che perde quindi un tassello.