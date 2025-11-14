Fagioli e Gudmundsson sotto esame. La Gazzetta dello Sport: "Ora un cambio di passo"

Fagioli e Gudmundsson sotto esame, si legge su La Gazzetta dello Sport questa mattina. Il centrocampista di Piacenza sembra piuttosto in calo, in campionato le sue presenze sono otto per un totale di 444 minuti, cinque i gettoni da titolare, la mezzala che secondo il nuovo tecnico può fare pure il play non riesce a incidere come dovrebbe pur disponendo di tanta qualità, ora Fagioli non ha più alibi e da qui a dicembre deve cambiare passo, mentalità, riconquistarsi spazi in una mediana dove ora Simon Sohm, peraltro molto più fisico e strutturato, sembra aver preso il sopravvento.

Sul numero 10 islandese, attualmente impegnato con la sua Nazionale (ieri a bersaglio), Vanoli è andato giù duro: «È lui che deve capire me e anche velocemente. Ma noi ci crediamo». Gudmundsson contro il Genoa è sembrato il viola che più ha dato segni di miglioramento rispetto allo standard abituale e ha trasformato con freddezza e precisione il rigore che ha portato al primo pareggio, qualcuno ha detto che gioca meglio a sostegno di Piccoli che con Kean, Vanoli non crede a questo e spera solo che si dia una mossa.