EURO2020, Italia in finale! Spagna ko ai rigori 4-2

L'Italia è in finale di Euro2020 al termine di una prova di grande orgoglio durata 120' più i tiri dal dischetto: decisivi i calci di rigore che permettono agli Azzurri di superare la Spagna 4-2, dopo che i tempi regolamentari si erano conclusi sull'1-1 con il gol al 60' di Federico Chiesa e il pareggio di Alvaro Morata all'82'. Dal dischetto poi, nonostante l'errore iniziale di Locatelli, gli errori di Olmo e Morata permettono agli Azzurri di qualificarsi per l'ultimo atto del torneo grazie alla rete decisiva dagli 11 metri di Jorginho. Domenica 11 in finale l'Italia affronterà la vincente di Inghilterra-Danimarca, in programma domani sera alle 21.