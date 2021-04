DURANTE, Ferreira è già italiano. Pedro rimpianto

L'agente Sabatino Durante, noto esperto di calcio sudamericano e in particolare del Brasile, intervistato da TuttoMercatoWeb.com nel corso del TMW News ha parlato anche di Abel Ferreira, allenatore accostato tra le altre pure alla Fiorentina: "Lui ha studiato molto il calcio italiano, perché in pratica si sta comportando come i nostri allenatori: chiude gli spazi con una difesa ferrea e poi riparte. Noi copiamo male gli spagnoli, mentre lui è riuscito a vincere, perdendo la Supercoppa ai calci di rigore, copiando gli italiani".

Quindi, sull'ex viola Pedro, ha aggiunto: "Resta il rammarico Pedro per la Fiorentina: se arriva per 15 milioni e prima dell'infortunio il Real aveva messo 50 milioni, poi va aspettato per 15 mesi dopo la rottura del crociato. C'era pure il rischio non potesse tornare alla grande, però andava aspettato".