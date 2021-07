DS VENEZIA, Teniamo casella per ritorno Maleh

Mattia Collauto, direttore sportivo del Venezia, è intervenuto per parlare di Youssef Maleh, rientrato alla Fiorentina dopo il prestito in Veneto: "Ci teniamo una casella aperta per riportarlo qui. Posso dire che con noi è cresciuto tanto in due anni ed ha lasciato un grandissimo ricordo, ma ora è in una società importante e c'è da valutare il da farsi. Farebbe comodo a tutti, viola compresi".