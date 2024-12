DS PAFOS A RFV, Chelsea? Viola può fare il colpo in finale

FirenzeViola.it

© foto di Federico Gaetano

Il ds del Pafos, Cristiano Giaretta, è intervenuto a “Garrisca al Vento” in onda su Radio FirenzeViola. Queste le sue parole sulla Conference League: "Questa formula del torneo mi piace molto, è intrigante e dinamica. Sono 6 partite, ci si scontra in posizioni diverse. Alla fine di questa fase saranno molto importanti le statistiche perché molte squadre arriveranno a punteggio pieno".

Sul Pafos che affronta il Lugano: "Questa sera cercheremo di affrontare la gara al massimo delle nostre disponibilità. Il Lugano sta facendo una stagione importante, sarà una gara interessante. Abbiamo delle similitudini a livello di gioco, sarà molto aperta come partita. Il nostro bilancio è positivo, ci siamo assicurati i playoff e dopo stasera vedremo dove saremo arrivati".

Sulla gara di stasera: "Sulla carta credo che il Vitoria Guimaraes ha più individualità del Lask. In campionato i portoghesi stanno facendo un discreto campionato. Il livello è diverso rispetto ai viola. Però come tutte le gare vanno giocate. Sono due squadre che stanno facendo bene. La Fiorentina la vedo arrivare potenzialmente fino alla finale se guardo la rosa. Un po' come l'anno scorso".

Che effetto le ha fatto dal vivo la squadra di Palladino quante probabilità ha di alzare il trofeo? "Come finale Fiorentina-Chelsea ci può stare. Entrambe sono in forma, possono arrivare fino alla fine. Una finale Chelsea-Fiorentina sarebbe molto bella e i viola potrebbero fare il colpo. Bisogna vedere come arriveranno le squadre a maggio".

Al Franchi lunedì arriva l'Udinese... "L'Udinese sta facendo un buonissimo campionato, sta tornando ad essere la bella Udinese che ci ricordiamo tutti. Con l'allenatore di ora si può aprire un buon ciclo. Credo che anche l'esperienza dell'anno scorso sia servita. Sta piano piano tornando al modello che abbiamo sempre conosciuto. La Fiorentina non sarà distratta, ha una rosa importante per affrontare entrambe le competizioni. Le rose ampie servono anche a questo. I viola hanno migliorato i giocatori che ogni tanto stanno in panchina, con le coppe la differenza la fanno tutti".

Sul mercato: "Credo che Pradè avrà già le idee molte chiare. Quando hai un attaccante forte il pensiero va sul sostituto. Probabilmente un vice Kean sarebbe importante".

