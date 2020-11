DRAGOWSKI, Non siamo contenti del risultato

Bartlomiej Dragowski, portiere della Fiorentina, ha parlato dopo il pareggio per 0-0 contro il Parma ai microfoni di DAZN. Queste le sue dichiarazioni: "Adesso per me è difficile da dire subito dopo la partita cosa è mancato. Unica cosa positiva è che non abbiamo subito tiri in porta. Stavamo sempre con la palla, abbiamo creato qualche occasione, ma dobbiamo sfruttare quelle che ci capitano e conoscere il nostro obiettivo. Va rispettato il punto, ma non possiamo essere contenti. Se serve un cambio di guida a questo gruppo? Faccio il giocatore, non penso a ciò. Lavoriamo con Iachini, dobbiamo dare tutto in campo e alla fine scendiamo noi sul terreno di gioco. Dobbiamo prenderci le nostre responsabilità, tenere la testa alta e lavorare ogni giorno perché abbiamo un gruppo forte e la squadra è più forte di quanto non dimostrino i risultati".