DRAGO A RFV, Kean ha qualità indiscutibili. Cataldi...

Massimo Drago, allenatore, si è così espresso a Radio FirenzeViola nel corso di "Palla al Centro" sulla Fiorentina. Queste le sue parole su Kean: "Quella dell'anno scorso è stata una stagione particolare per lui, ha avuto poco spazio. Ricordo un'annata bellissima che fece a Verona, quindi le qualità sono indiscutibili. Si discute del suo carattere, ma mi piace pensare che sia un giocatore di grandi qualità. Nell'ambiente giusto può fare grandi cose".

Un giudizio su Colpani: "L'anno scorso è stato il primo anno di consacrazione. E' un giocatore con delle belle qualità nel modo di interpretare il gioco di Palladino, però adesso sta trovando qualche difficoltà, forse perché ha bisogno di un po' di ambientamento".

Sono anche i giocatori importanti che fanno gli schemi? "Assolutamente sì, è stato però bravo Palladino. Ha cambiato sistema di gioco, è passato a 4 dietro ed è stato bravo. Gudmundsson è un giocatore fenomenale, che salta l'uomo con facilità e poi si adatta a qualsiasi sistema di gioco. Quindi quando hai giocatori di qualità è più facile cambiare idea tattica. Se uno sviluppa a 3 è diverso da sviluppare a 4. Sono situazioni che vanno allenate, ma questo non deve cambiare l'identità di squadra".

A centrocampo c'è un giocatore viola che ti incuriosisce? "Seguo con particolare attenzione Cataldi, perché l'ho allenato e penso che sotto l'aspetto mentale in età giovanile ancora non era abbastanza maturo e non ha fatto quello che avrebbe potuto fare. Con Sarri ha dimostrato le sue vere qualità, ora in viola può sicuramente far bene. Con me giocava mezzala a tre, però anche a due come centro destra. E' un giocatore totale per quanto riguarda il centrocampo, sa giocare a calcio".

Bove trequartista? "Non è l'ideale per caratteristiche. Però sono curioso di capire come interpreta il ruolo".

