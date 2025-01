DI GENNARO A RFV, Viola risistemi centrocampo. Folorunsho ok, ma Gud...

L'ex viola ed opinionista Antonio Di Gennaro si è espresso sulla gara di ieri a Radio Firenzeviola a Viola Weekend: "Con due centrocampisti soli la Fiorentina sta soffrendo perché il Napoli con McTominay ne aveva un altro a tutto campo. Poi l'assenza di Gudmundsson e gli errori individuali hanno fatto il resto. Ma una riflessione tattica e di condizione va fatta perché la classifica è abbastanza buona anche alla luce della gara da recuperare. La difesa a tre ieri anche se spiegata da Palladino forse ha tolto forse certezze che la squadra aveva".

Pongracic escluso anche ieri come lo spiega? "Il giocatore non rientra nei piani di Palladino, all'inizio era un problema di difesa a tre. Poi sento parlare dell'arrivo di Pablo Marì e dunque gli toglie ancora spazio e questo significa che o non è al meglio o non gode della fiducia di Palladino ma doveva sostituire Milenkovic"

Cosa serve? "Difensore ok, Folorunsho è forte può giocare in diversi ruoli, dalla punta alla mezzala offensiva anche se non è Bove. Io migliorerei la fase del centrocampo. Con Colpani che non incide nelle prestazioni, con Folorusho si può tornare al 4-3-2-1 con Beltran e Gudmundsson. Poi vediamo se arriverà un altro attaccante perché Kean sta facendo cose importanti ma ci vuole un sostituto all'altezza. Perciò Folorunsho va bene a patto che la Fiorentina ritrovi equilibrio a centrocampo".

La difesa inizia a preoccupare? "Quando inizi a subire di più, a meno che non fai come l'Atalanta che ne prende di più ma segna anche tanto, c'è da preoccuparsi. Ma ieri Dodo e Parisi sugli esterni non hanno dato la spinta perciò va aiutato il centrocampo in altro modo. Folorunsho può dare fisicità e inserimenti ma c'è da ritrovare il miglior Gudmundsson e capire come mai non si è inserito".