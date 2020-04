DG CAREGGI, Grazie ACF: soldi utili. Ma sul calcio...

Il D.g. Azienda ospedaliera di Careggi Rocco Damone ha parlato della situazione dei casi positivi al Covid-19 in Toscana soffermandosi anche sulla donazione all’ospedale da parte della Fiorentina: “La situazione in Toscana è sotto controllo, i numeri di oggi ce lo confermano. Voglio rivolgere ai fiorentini però l’invito a continuare a restare a casa. La raccolta fondi messa in atto dalla Fiorentina? L’azienda ha comprato 14.000 kit sierologici e una serie di strumenti per studiare le ecografie. Tutti questi soldi ci aiutano a lavorare bene. Siamo grati alla Fiorentina per la sua iniziativa, il denaro raccolto in “Forza e cuore” ci ha dato una grande mano. Abbiamo avuto fino a questo momento 1.800.000 euro di donazioni da più parti e le stiamo sfruttando per garantire la sicurezza dei nostri operatori e per curare meglio i pazienti. Tornare a giocare a calcio? Non so se arriverà il momento in tempi brevi: adesso serve spirito di collaborazione per evitare di vanificare quanto di positivo oggi è stato fatto”.