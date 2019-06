DE ROSSI, Rifiutata offerta dei viola. Il suo futuro...

Daniele De Rossi è stato cercato negli ultimi giorni anche da due club italiani: esattamente Fiorentina e Milan che gli hanno chiesto la disponibilità, pronti a formulare un’offerta. Anche se,queste due offerte sono state gentilmente rispedite al mittente perché l’idea di De Rossi non cambia, ovvero la sua volontà è quella di andare a giocare all'estero. Il Boca ha fatto una proposta al giocatore per sei mesi però l'ex capitano della Roma sta riflettendo quale potrebbe essere la scelta migliore per il suo futuro.