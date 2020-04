DE MAGISTRIS, UEFA? Le decisioni siano condivise

Gianni De Magistris, ex campione di pallanuoto nonché noto tifoso viola, ha parlato d'attualità: "Si parla di sport, calcio... Ma partite come Atalanta-Valencia e Liverpool-Atletico anno provocato danni incalcolabili. UEFA? Minaccia di sanzionare chi prova a interrompere i tentativi di riaprire i campionati, però credo che le scelte dovrebbero essere condivise e non prese individualmente. Da sportivo dico che, dato l'evento straordinario che stiamo vivendo, non possiamo pensare solo al dio denaro".