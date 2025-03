Live Danilo Cataldi: "Vincere ci può dare serenità. Punizioni? Batte chi se la sente"

Il difensore viola, Danilo Cataldi, ha preso la parola con Raffaele Palladino ad Atene per commentare l'impegno di Conference League col Panathinaikos: "La vittoria di venerdì ci dà un po' più di entusiasmo. Le ultime partite non erano state buone, quindi tornare a vincere ci dà un po' di serenità. In Europa nessuno ti regala niente, affronteremo in maniera importante una partita tosta".

Con il 3-5-2 vi trovate meglio?

"Non c'è un modulo in cui mi trovo meglio, ci adattiamo tutti a quella che è la situazione. Per ora sta andando bene e speriamo di aver trovato il modo giusto di approcciare le partite".

Come state affrontando questo momento difficile?

"In maniera positiva, io sono abituato a mettere da parte sia le cose positive che negative. Anche perché il giorno dopo c'è sempre un'altra partita, che dobbiamo vedere come un'opportunità. Siamo venuti ad Atene per vincere e portare a casa questo turno".

Ci sono gerarchie sui calci piazzati?

"No, abbiamo tanti giocatori che calciano bene. Chi è più convinto di buttarla dentro, calcia".