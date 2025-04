Dalla Grecia, Fiorentina su Konstantelias: Pradè lo segue da mesi

Secondo quanto riportato dal sito specializzato in notizie sul PAOK Salonicco, ForzaOnline.gr, la Fiorentina starebbe seguendo molto da vicino il centrocampista greco classe 2003 Giannis Konstantelias. Il giocatore, in gol anche con la Nazionale nell'ultima partita della Grecia in trasferta in Scozia (vittoria greca per 0-3 ndr), è stato seguito da alcuni osservatori viola proprio in occasione della sfida internazionale.

Secondo il sito greco, la Fiorentina è sulle tracce del giocatore ormai da diversi mesi, con lo stesso Konstantelias che avrebbe già espresso la volontà di proseguire la carriera altrove e di salire di livello nel corso della prossima estate. Gli osservatori di Pradè sicuramente continueranno a seguirlo anche nei prossimi mesi, anche se un potenziale assalto nei suoi confronti dipenderà molto dal mercato dei riscatti che la Fiorentina porterà avanti visti i tanti giocatori in prestito presenti anche in mediana.