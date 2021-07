DALL'UK, Milenkovic resta la priorità per Paratici

Il futuro di Nikola Milenkovic contiuna a mostrarsi incerto. Il portale inglese football.london.Uk, rilancia un importante interesse per il difensore da parte del Tottenham, in quanto priorità del direttore sportivo Fabio Paratici per risistemare la difesa. Il dirigente aveva già provato in passato a portare il serbo alla Juventus. Nel mirino degli Spurs inoltre è finito pure l'interista Skriniar.