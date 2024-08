DALL'INGHILTERRA, Nico: Newcastle prepara offerta

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

In attesa del rientro di Nico Gonzalez a Firenze nei prossimi giorni quando poi deciderà il suo futuro con la dirigenza viola, il portale TeamTalk riporta di un interesse del Newcastle per l'argentino che ha impressionato anche in Copa America. Il Newclastle ha infatti aperto alla cessione di Almiron verso l'Arabia Saudita per circa 30 milioni di sterline che investirebbe poi in una nuova ala per sostituirlo.

Se la scorsa estate la Fiorentina e il giocatore hanno rifiutato dal Brentford un'offerta di 40 milioni di euro (circa 34 milioni di sterline), convincere Gonzalez delle ambizioni dei Magpies potrebbe essere più facile e dunque la squadra di Eddie Howe potrebbe fare un'offerta per lui a breve.