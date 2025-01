DAL BRASILE, Ok di Textor alle offerte: sta a L. Henrique

© foto di pietro.lazzerini

Luiz Henrique è diventato oggetto dell'interesse di tanti club europei e globo.com fa un punto piuttosto dettagliato sulla situazione del talento brasiliano. Sono quattro le opzioni sul tavolo, tutte approvate da Textor, imprenditore americano proprietario del Botafogo ma anche del Lione che vorrebbe accogliere il calciatore in questo gennaio ed è la prima opzione scelta dal calciatore che però sta ancora riflettendo. Poi c'è la Fiorentina e anche due club di Premier League i cui nomi non vengono rivelati.

Il media brasiliano spiega che sarà il giocatore a scegliere perché tutte le offerte soddisfano la proprietà del Botafogo: nel caso il calciatore vada in Francia, le parti potrebbero mettersi d'accordo per farlo partecipare al Mondiale per Club con il Botafogo, tra il 15 giugno e il 13 luglio. C'è una finestra d'acquisto eccezionale per il torneo, dal 2 al 10 giugno, e l'atleta tornerebbe in prestito anche se ad oggi lo staff dell'attaccante però non sta valutando questa ulteriore ipotesi. Per quanto riguarda la Fiorentina, il club viola avrebbe presentato già una seconda offerta che ha convinto Textor a dire sì: sarà lo stesso Luiz Henrique a decidere.