DA UDINE, Viola di nuovo su De Paul: pronti 40 mln?

La Fiorentina torna a farsi avanti per Rodrigo De Paul, almeno stando a quanto riporta il sito TuttoUdinese.it. Ad oggi la squadra viola pare l'unica veramente pronta a piazzare un'offerta importante per l'argentino. La scorsa estate il club friulano aveva respinto ogni tentativo dei viola valutando il cartellino del centrocampista intorno ai 45 milioni, oggi il club di Commisso potrebbe tornare sulla scia del giocatore. Pronta un'offerta da 40 milioni, cifra decisamente superiore a quella proposta (che non superava i 28) di un anno fa. Sarà la volta buona? Resta il fatto che, offerta o meno, l'argentino vuole la Champions, cosa che a Firenze non possono proporgli.