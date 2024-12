DA TORINO, Gonzalez in dubbio per la gara di domenica

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

A due giorni da Juventus-Fiorentina, dubbi su Nico Gonzalez: secondo quanto riportato su Radio FirenzeViola, il grande ex viola non è ancora certo della presenza. Rientrato in campo nelle ultime due settimane dopo uno stop di oltre due mesi, l'argentino ha svolto un lavoro personalizzato e deve ancora recuperare a pieno. La sua presenza, conferemano da Torino, non è ancora certa. Thiago Motta recupera invece Danilo, Koopmeiners e Douglas Luiz, con l'infermeria dei bianconeri che sta comunque continuando a svuotarsi.