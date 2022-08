D'AGOSTINO, Amrabat top. Non serve un regista

Alla vigilia di Udinese-Fiorentina il doppio ex Gaetano D'Agostino ha parlato così della sfida in programma domani alle ore 18:30 alla Dacia Arena: "Contro il Napoli ho visto un grande Amrabat. Non è detto che una squadra debba giocare per forza con un regista davanti alla difesa. Penso a tante squadre, come il Milan ad esempio, che sviluppano il gioco prevalentemente dalle fasce. L'acquisto di Barak? Dà tanta fisicità e aggiunge gol potenziali al centrocampo. Gli servirà un po' di tempo ma ha tante qualità, soprattutto in inserimento e pressing.

Sulla gara di domani dico che l'Udinese è una squadra fisicamente molto forte, anche se pure i viola sono diventati più muscolari. Credo che comunque i bianconeri siano più fisici e per questo la Fiorentina potrebbe soffrire.

La regina del mercato in Serie A? Direi la Roma, visto che non ha speso tanto in cartellini ma ha potenziato la squadra ed ha colmato diverse lacune nella rosa".