COVERCIANO, Via pazienti Covid e VVF: torna a FIGC

La Nazionale compie 110 anni. In tempo di Covid certo non saranno possibili festeggiamenti ma una bella notizia c'è già: la casa della Nazionale torna alla Federazione. Ieri infatti, secondo quanto raccolto da Firenzeviola, sarà ospitato l'ultimo paziente Covid. Dal 6 aprile infatti la Federazione aveva messo il centro tecnico a disposizione della ASL (54 camere) ed era diventato l'albergo sanitario per malati di Covid che dovevano stare in isolamento, a partire da alcuni anziani delle residenze. Durante questi circa 40 giorni la struttura ha ospitato anche 47 pazienti contemporaneamente, gestiti ovviamente da Protezione Civile e ASL Toscana Centro. Ieri, come detto, è stato dimesso l'ultimo paziente e anche i Vigili del Fuoco che avevano un presidio dentro la palestra oggi hanno riconsegnato le chiavi. Tra oggi e domani il centro verrà sanificato poi tornerà appunto a disposizione della FIGC