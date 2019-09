CORVINO, Ho scelto io di andarmene. Dopo i DV...

Pantaleo Corvino, ex direttore generale della Fiorentina, durante una serata di festa organizzata da alcune società dilettantistica di Scorrano (LE), ha parlato della sua esperienza in viola e non solo: "Nella mia carriera ho preso parte a 600 partite di Serie A, che è quasi un record per un direttore sportivo in Italia, 3 campionati vinti di Serie B, 54 partite tra Champions ed Europa League. Avevo altri tre anni di contratto con i viola, ma ho scelto di risolvere la cosa in maniera consensuale dopo l'avvento della nuova proprietà. Non era corretto da parte mia lavorare con altre persone a Firenze dopo 10 anni passati con i Della Valle, lo diceva la mia sensibilità. Se mi avessero mandato via non ci avrei rimesso niente, ma va bene lo stesso. Adesso mi godo i miei nipoti, l'accordo lo abbiamo trovato a giugno quando ormai le squadre avevano fatto le loro scelte dirigenziali".