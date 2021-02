CORRIERE FIORENTINO, Servono i gol di Dusan

"Genova, per Dusan, è un ricordo dolce come il miele", si legge questa mattina sul Corriere Fiorentino. In effetti, durante la stagione passata, Vlahovic a Genova si è scatenato contro la Sampdoria, segnando una doppietta e contribuendo al trionfo viola per 1-5. Da quel momento infatti, per Dusan iniziò un lungo digiuno spezzato, guarda caso, ancora contro la Samp, rivelatasi la sua vittima preferita. Prandelli si augura che domenica il ragazzo torni a segnare, godendo anche del ritorno in campo di Franck Ribery, suo punto di riferimento.