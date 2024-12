CONTRATTI, Il punto sui rinnovi dei calciatori viola

FirenzeViola.it

Il periodo natalizio si colloca attorno alla metà della stagione calcistica, e con l'arrivo delle festività, è un momento opportuno per fare un bilancio sulla rosa della Fiorentina. In particolare, è interessante analizzare quali giocatori potrebbero rinnovare il proprio contratto nel 2025.

PORTIERI - In porta, David De Gea si sta dimostrando un elemento fondamentale per la squadra di Palladino in questo inizio di stagione. La sua presenza tra i pali si è rivelata decisiva sin dai primi incontri, tanto che la società ha avviato da tempo le trattative per il suo rinnovo. Durante l'estate, il portiere spagnolo ha firmato un contratto annuale con un'opzione per un secondo anno con il club di Commisso, puntando a rilanciarsi. Pertanto, sono già in corso colloqui per esercitare l'opzione e prolungare l'accordo di almeno un altro anno. Per quanto riguarda Terracciano e Martinelli, invece, hanno da poco rinnovato i propri contratti, il primo fino al 2026 e il secondo fino al 2029.

DIFENSORI - In difesa chi sicuramente non rinnoverà il proprio contratto è Cristiano Biraghi. Il capitano viola, infatti, lascerà Firenze e la Fiorentina durante la prossima sessione di calciomercato. Dodo si è preso di prepotenza un posto da intoccabile sulla fascia destra difensiva della Fiorentina, a suon di ottime prestazioni che lo hanno fatto emergere nel panorama dei terzini in Serie A. Tanto che la Fiorentina lavora al rinnovo di contratto di Dodo, pronto a diventare realtà dopo il mercato di gennaio. Manca la definizione dei dettagli, della cifra giusta e della scadenza esatta, ma la strada è stata aperta e c'è già una volontà reciproca di andare avanti insieme. Sarà una firma che vedrà premiato l'ottimo rendimento del laterale brasiliano classe 1998 con un aumento del suo stipendio e la nuova scadenza dell'accordo che dovrebbe essere fissata tra il 2029 e il 2030. Molto più tranquille, invece, le situazioni di Ranieri e Comuzzo, che hanno il contratto in viola entrambi fino al 2028.

CENTROCAMPISTI - Una situazione che sarà da chiarire, a livello contrattuale, è sicuramente quella di Rolando Mandragora. In prospettiva, il contratto del centrocampista scadrà nel 2026, ma come ha dichiarato il suo agente Stefano Antonelli a Tuttomercatoweb.com, il "discorso contratto è un dettaglio al momento", e la priorità del giocatore deve essere quella di "concentrarsi solo sulla Fiorentina". Stessa scadenza anche per Jonathan Ikone, anche se per il francese non sono previsti dialoghi di rinnovo visto che potrebbe lasciare Firenze proprio nel 2025.

ATTACCO - Nel reparto offensivo, infine, Kouame ha da poco (ottobre 2024) rinnovato il proprio contratto fino al 2027 ma il suo futuro in viola resto ancora in bilico. Chiudiamo con Sottil che non vede l’ora di continuare ad incidere, per convincere (a chi lo chiede) che sul mercato a gennaio non serve un esterno d’attacco e per muovere il contratto che è fermo all’ottobre 2021 con scadenza giugno 2026: se non ora, quando?