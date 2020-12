CONTE, Gli spostamenti consentiti dal 24 al 6

Il presidente del consiglio dei ministri, Giuseppe Conte, ha annunciato le restrizioni previste per il periodo natalizio: "Nei prossimi giorni ragionevolmente tutte le regioni potrebbero entrare in zona gialla, ma la situazione rimane difficile in generale a livello europeo. C'è la preoccupazione dei nostri esperti che la curva dei contagi possa subire un'impennata durante le feste per via degli assembramenti, le convivialità: dobbiamo quindi intervenire in modo da cautelarci in vista della ripresa delle attività a gennaio. Per questo abbiamo deciso di varare un decreto legge. Nei giorni 24, 25, 26, 27, 31 dicembre 2020 e 1, 2, 3, 5, e 6 gennaio 2021 torneremo in zona rossa. Mentre nei giorni 28, 29 e 30 dicembre e 4 gennaio saremo in zona arancione, che permetterà di spostarsi all'interno del proprio Comune senza giustificazione. Quanto ai non conviventi: tra il 24 dicembre e il 6 gennaio lo spostamento verso le abitazioni private sarà consentito una volta al giorno e verso una sola abitazione che deve essere all'interno della stessa regione e nei limiti di due persone conviventi. Non si terrà conto dei minori di 14 anni o persone disabili o non autosufficienti conviventi. L'arco temporale in cui sarà possibile lo spostamento sarà tra le 5 e le 22".