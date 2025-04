Conference, Firenze teme il Betis ma possiamo dire il contrario?

Dopo il sollievo del passaggio del turno e la terza semifinale europea conquistata, il popolo viola può permettersi di spostare lo sguardo verso la parte verdebianca di Siviglia. Il periodo di estrema forma degli andalusi, che li vede sesti in classifica ma comunque in gioco per la lotta al quinto posto che varrebbe la Champions League, e i nomi altisonanti della sua rosa preoccupano i tifosi viola. Tuttavia, a questa preoccupazione si affianca un entusiasmo intenso, che contribuisce a rendere le semifinali ancora più cariche di significato e aspettative di poter finalmente rivivere sensazioni che hanno il sapore dell'Europa che conta.

I canali social del Real Betis trasudano entusiasmo: tanti i messaggi di in bocca al lupo, accompagnati anche da reciproco incoraggiamento tra le tifoserie avversarie, entrambe emozionate di poter vivere una semifinale europea di questo calibro. Quello che è sicuro è che in casa Betis si respira felicità per la prima semifinale europea storicamente conquistata, entusiasmo condito anche dal fatto che l'avversario è di un calibro importante come la Fiorentina.

Sono tanti anche i commenti che si augurano che la vincente di questa semifinale sia la squadra che poi si aggiudicherà la coppa. Reazioni social che preannunciano non solo un sold out al Benito Villamarín, ma anche un esodo nella gara di ritorno, con i dei "Verdiblancos" esaltati di poter accorrere numerosi a Firenze. Il caso ha voluto anche che tutta Siviglia, indipendentemente dai colori, si prepari per il momento più atteso dell'anno, quello della "Feria", che partirà proprio dal 6 maggio: è chiaro quindi che la "peña bética" stia sperando di poter vivere questo momento importante con una finale europea in tasca. La tifoseria betica si avvicina quindi con consapevolezza ed euforia alla sfida contro i gigliati.