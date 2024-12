COMUZZO, Annata show: una crescita esponenziale

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024

Se la Fiorentina può vantare un difensore di gran prospetto come Pietro Comuzzo, lo deve anche a... suo fratello. Sì perché come raccontato mesi fa da chi lo segnalò a Pantaleo Corvino, e cioè il dirigente sportivo Vittorio Fioretti, il classe 2005 non si sarebbe mai trasferito a Firenze senza l’adorato gemello Francesco. I due arrivarono nell'estate del 2019, e da allora Pietro iniziò a scalare le gerarchie fino a meritarsi le prime convocazioni nella Fiorentina di Vincenzo Italiano. La prima in assoluto fu l’8 ottobre del 2023 contro il Napoli, poi tra campionato e coppe se ne è guadagnate altre 5.

A luglio il definitivo salto di qualità, alla corte di Raffaele Palladino. Che si è accorto del suo talento facendone un titolare al primo impegno stagionale, il 17 agosto col Parma, quando tutti erano scettici. E invece aveva ragione lui, visto che Comuzzo non ha più perso il posto: 19 presenze praticamente sempre dal primo minuto, e tantissima qualità che ha convinto il ct Luciano Spalletti a convocarlo in Nazionale. Per molti è già il "nuovo Pietro Vierchowod", di sicuro le sue caratteristiche restituiscono l'idea del difensore vecchio stampo, tutto marcatura e posizione. La stagione è solo a metà: Comuzzo ne approfitti per consacrarsi.